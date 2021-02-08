Инцидент с высаженными из трамвая детьми проверят в ЧелябГЭТ

В настоящее время проводится служебная проверка

В минувшие выходные произошел неприятный инцидент с пассажирами-детьми и контролерами, которые зашли в трамвай № 3 на проверку. По версии кондуктора, трое ребят оплатили проезд, но не смогли найти билеты, из-за чего проверяющие и высадили их из трамвая.

«Контролеры высадили детей из вагона, они так и не доехали до своей остановки, на меня составили акт, что у меня безбилетные пассажиры. Им все доказывают, что дети оплачивали проезд», — рассказала кондуктор Наталья Кузьмина.

Отмечается, что в ЧелябГЭТ по данному инциденту проводится служебная проверка. Там рассказали, что истории кондуктора и контролеров различаются.

Также корреспондент ИА «Первое областное» получил комментарий от мэрии Челябинска, где рассказали, что у них еще с прошлой зимы достигнута договоренность со всеми перевозчиками.

«У нас при любом раскладе — есть билет, нет билета, — запрещено высаживать детей из транспорта зимой», — заявили в администрации Челябинска.

К слову, ЧелябГЭТ ищет свидетелей инцидента — пассажиров трамвая № 3 — либо родителей самих детей для прояснения всей ситуации.