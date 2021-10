Интерсвязь проводит V конференцию для разработчиков и IT-специалистов

Мероприятие пройдет в очном формате и онлайн

V конференция компании «Интерсвязь» для разработчиков и IT-специалистов IT. IS — 2021пройдет в Челябинске с 29 октября по 20 ноября. Она состоится одновременно в двух форматах: организаторы разделили доклады на пять секций и пять дней. Темы и спикеры подобраны с учетом современных и самых востребованных трендов в области мобильной разработки, машинного обучения, искусственного интеллекта, SysDev, DevOps, Ops и маркетинга в IT, сообщают в компании.

29 октября речь пойдет о продуктовой аналитике, развитии мобильного приложения без вреда для пользователей, правильном позиционировании сервисов и о том, как сформировать эффективную продуктовую команду. 3 ноября прозвучат доклады, которые посвящены машинному обучению: трендам разговорного ИИ, синтезу речи и дипфейкам.

12 ноября участники конференции обсудят мобильную разработку: как реализовать видеозвонки на iOS и подружить домофон с приложением, какие основы моделирования бизнес-процессов и как стать разработчиком.

19 ноября спикеры расскажут про внедрение систем мониторинга на предприятиях, как ускорить алгоритм на Python, и что делать, если вас взломали.

20 ноября докладчики поделятся инсайдами: зачем в Интерсвязи решили делать свои домофоны «Сокол», как создавать OEM-продукты для интернета вещей.

Для участников оффлайн-формата важно заботиться о здоровье и соблюдать санитарные требования: на входе необходимо предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест, быть в медицинской маске в течение всего. Каждый участник на стойке регистрации проходит пункт контроля температуры и обработку рук антисептическим средством. Организаторы в праве отказать в участии на месте в случае подозрения на плохое самочувствие и предложить послушать спикеров в онлайн-режиме.