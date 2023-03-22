Интернет-тролль создал копию сайта нацпарка «Таганай» и предлагает несуществующую услугу детской свадьбы

На ресурсе указаны реальные контакты организации

Корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» случайно попался в Сети подозрительный сайт tatjana.su, который сделан по подобию сайта национального парка «Таганай». На странном ресурсе автор выкладывает противоречивые и безграмотные статьи об отношениях и рассказывает об услуге «Детская свадьба на Таганае».

Наполнение сайта вызывает недоумение и даже испанский стыд. Тролль выкладывает нарочито неумело склеенные фотографии с изображением детей с телами взрослых людей на фоне гор Златоуста, Айских притесов и Ильменского заповедника.

«Все дети в детстве играют во взрослых: продавцов, полицейских, мам с колясками, в войнушки. И игра в свадьбу не несет ничего противоестественного и „антидетского“. Никто не призывает к ранним бракам со всеми обязательствами и последствиями. Само торжество будет проходить с учетом особенностей детского возраста, ну и конечно же, техники безопасности в горах», — так описывает услугу автор.

Оплатить «торжество» предлагается у Центральной усадьбы.

В пресс-службе национального парка «Таганай» Первому областному информагентству сообщили, что о выходках тролля знают.

«Около года периодически в различных пабликах во „ВКонтакте“ эта дама с фейковой, видимо, страницей распространяет ложные сведения об услугах. Реакция на такие посты от пользователей всегда адекватна — люди понимают, что информация не имеет отношения к национальному парку. Наша основная задача — охрана природы, а не развлечения. Поэтому проводим только просветительские мероприятия. Просим не обращать внимания на этот сайт и не кормить лишний раз тролля», — прокомментировали в пресс-службе.

Тем не менее вкладка «Контакты» на сайте tatjana.su содержит данные национального парка: адрес, номера телефонов, ИНН.

Юрист Николай Попов рекомендует руководству организации все же обратиться в Роскомнадзор и УФАС.

«Жалобу однозначно надо подавать, их реквизиты используются в выходных данных сайта. Могут возникнуть проблемы из-за использования детских образов в рекламе с нарушением закона. Дети явно не достигли возраста брака и даже подросткового возраста, судя по фото. Это распространение незаконной информации. В какой-то момент родители детей могут увидеть эти фотографии, а претензии поступят на адрес национального парка. Нужно обратиться в Роскомнадзор с требованием блокировки сайта, а также в УФАС — тут целый комплект нарушений», — считает юрист.

По данным Первого областного информагентства, ресурс зарегистрирован в январе 2023 года. Пока никто не обращался в нацпарк с вопросами об организации такого сомнительного детского досуга.