Интернет подключенных к «Интерсвязи» челябинцев стал стабильнее

Специально для этого IT‑технологию разработали южноуральские программисты

У южноуральцев, подключенных к «Интерсвязи», интернет стал стабильнее. Этого удалось достичь с помощью передовой IT-технологии, получившей название «Телепатия». Подробнее о проекте, разработанном местными программистами, рассказали в пресс-службе оператора.

Компания начала использовать высокотехнологичную систему диагностики абонентских линий. Проще говоря, теперь оператор может предугадывать появление технических проблем еще до того, как абонент начинает чувствовать ухудшение сервиса. Количество аварийных ситуаций у пользователей уменьшится, а их подключение будет стабильным в любое время суток.

«С внедрением этой технологии количество обращений в техподдержку заметно снизилось, потому что наше решение позволяет работать, опережая события. Таким образом обрабатывается около 50 % всех обращений с неисправностями абонентской линии», — пояснил директор по сервисам «Интерсвязи» Антон Примаков.

Это прорывное решение — разработка южноуральских программистов, которая стала популярна и за пределами региона. «Телепатию» активно используют для обслуживания более чем миллиона человек в Челябинской, Курганской и Свердловской областях.