«Интересно рассказывать о талантах»: в Челябинске дети снимают телепередачу про детей

Юная ведущая рассказала, как совмещать физмат, журналистику и работать в кадре

В Челябинске выпустили телепередачу «Впервые», которую от и до создали дети. Подготовка получасового выпуска шла около трех месяцев. В нем приняли участие 30 школьников и дошкольников. В День рождения детского телевидения мы узнали у одной из юных корреспондентов Аксиньи Шурыгиной о том, каково это — учиться в лицее и совмещать работу фактически как у взрослых.



Передача вышла на площадке наших коллег — телеканале «Урал 1» — в конце декабря. Юные журналисты рассказали о прошедших и предстоящих событиях в регионе, поделились кулинарными рецептами и спросили у дошкольников, о чем они мечтают.

Аксинья Шурыгина выбрала для себя роль ведущей рубрики «О вкусном», где ее ровесники готовили новогоднее блюдо. Школьница призналась, что ее всегда привлекала работа в кадре.

«Мне безумно нравится общение с людьми, брать интервью, разговаривать на разные темы и что-то обсуждать. Журналист погружается в новые темы, выезжает в новые места. Интересно рассказывать, какие таланты живут в своем регионе», — призналась девушка.

Пожалуй, любой человек, оказываясь перед камерой, может испытать стресс. В такие моменты легко растеряться и забыть, что, собственно, хотел сказать.

«Без волнения никогда не получается. Главное — с ним справляться. Мне работа в кадре доставляет большое удовольствие», — сказала Аксинья.

Родители, по словам девушки, испытывают огромную гордость за дочь.

«Они меня всегда поддерживают в новых начинаниях, новых проектах, говорят, что я молодец. А что надо любому ребенку? Похвала родителей», — призналась Аксинья.

Любопытно, что девушка не только участвует в съемках программы, но и учится в лицее в девятом физико-математическом классе. Как ей удается успевать совмещать точные науки и журналистику? Как говорит сама Аксинья, школа — только пять дней в неделю до обеда. Остальное время она посвящает медиа. Занявшись журналистикой, Аксинья стала строже следить за распорядком дня и уделять время отдыху.

Попробовать себя в журналистике решили 120 ребят из «Движения первых». Принять участие в создании первого выпуска мог любой желающий из любого уголка региона. Даже школьники из тех территорий, где нет медиацентров, а следовательно микрофонов, телекамер и другого нужного оборудования.

«Некоторые видеоматериалы получились не телевизионного качества — пришлось все переснимать. Шишки набили, учли, дальше будем работать», — сказала главный редактор телеканала «Урал 1» Наталья Игнатович.

Планируется, что передача будет выходить раз в месяц.

Материал создан ИА «Первое областное»

