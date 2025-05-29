Интерес челябинских подростков к работе вырос на 57%

Ожидаемая зарплата — 30 000 рублей

Челябинская молодежь активно выходит на рынок труда. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, количество объявлений о поиске работы от соискателей в возрасте 14—18 лет выросло на 57% по сравнению с прошлым годом. В этом году свои резюме открыли или обновили 10,2 тысячи молодых соискателей.

Молодые специалисты демонстрируют гибкость в выборе профессий. Почти треть (28%) позиционируют себя как начинающие специалисты и готовы рассматривать различные предложения работодателей.

В топе предпочтений у подростков оказались следующие позиции: официанты и бариста (9%), упаковщики и комплектовщики (8%), менеджеры по продажам (6%), разнорабочие и курьеры (по 5%).

Также в числе востребованных профессий: специалисты контактного центра, кассиры-операционисты, продавцы, грузчики, уборщики, администраторы, автомойщики, дизайнеры и охранники.

Зарплатные ожидания челябинских подростков соответствуют среднему уровню по Уральскому федеральному округу. Медианная заработная плата, на которую рассчитывают молодые соискатели, составляет 30 000 рублей.

Эксперты отмечают, что растущий интерес молодежи к трудоустройству свидетельствует о формировании ответственного отношения к будущей карьере и стремлении к финансовой независимости.