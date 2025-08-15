Циклон зальет дождями юго-восток Челябинской области 16 августа

В воскресенье, 17-го, ливни уйдут в горы

В предстоящие выходные, 16 и 17 августа, в Челябинской области местами дождь усилится. В субботу интенсивные осадки пройдут на юго-востоке региона, в воскресенье — в горах. Воздух в регионе в дневные часы будет прогреваться до +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура поднимется до +12°C, днем на порядок выше — до +20°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Возможны гроза и град. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье в столице региона пройдет кратковременный дождь. Потеплеет до +21°C.

В Челябинской области выходные также выдадутся дождливыми. Местами могут прогреметь грозы и выпасть град. Столбики термометров в ночные часы зафиксируются на +8...+13°C. Дневной прогрев составит от +17 до +22°C. Ветер северного направления, от 3 до 8 метров в секунду, в субботу в отдельных районах порывы до 12 метров в секунду и до 18 метров — при грозах.

Пока челябинцы ждут окончания дождей, жители Омска, например, интересуются, когда там пройдет первый снег. Популярный погодный сервис уже назвал точную дату — 22 октября. А челябинцам, наоборот, второй осенний месяц обещают жарким.