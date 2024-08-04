Интенсивность дождей в Челябинской области снизится 5 августа

Местами прогремят грозы

В понедельник, 5 августа, в Челябинской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Местами воздух прогреется до +27 градусов. Штормового ветра не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +14 градусов, без дождей. Днем температура может подняться до +25 градусов. Переменная облачность, кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +10 до +15 градусов, дневная — от +22 до +27 градусов. Переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозы и утренний туман. Ветер юго-западный 4—9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.