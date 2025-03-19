Интенсивное таяние льда и снега замедлится в Челябинской области

С 20 марта северо‑западные воздушные течения обеспечат понижение температуры в регионе

Весна, взявшая на Урале резкий разбег, на время сбавит темп. В среду, 19 марта, вечером ожидается небольшое похолодание, поэтому интенсивное таяние льда и снега немного замедлится. Об этом рассказал начальник Челябинского гидрометеоцентра Валерий Кочегоров, сообщает Минэкологии региона.

Напомним, в последние пять суток температура воздуха на Южном Урале превышала норму на 7—12 градусов, составляя в среднем 4—6 градусов.

Снежный покров на открытых пространствах Челябинской области, за исключением северо-западных районов, на грани схода. Разрушению снега помогают прошедшие сегодня ночью интенсивные дожди.

Из-за пришедшей волны тепла сроки таяния льда на водоемах сдвинулись на более ранние (на 10—12 дней) по сравнению со среднемноголетними значениями. По словам Валерия Кочегорова, на некоторых реках бассейна Камы и Урала подъем воды отмечался от 5 до 77 см за сутки, значительно поднялась вода в реках Уй и Увелька (бассейн реки Тобол).

В период 20—25 марта преобладающими в атмосфере будут северо-западные воздушные течения, приносящие более холодный воздух.

В ночь на четверг, 20 марта, в северной половине области ожидается от −2 до −7 градусов, в южной — около нуля. В дневные часы — +1…+6 на севере области, +3…+8 — на юге.