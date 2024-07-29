Интеллектуальная семья: учительница из Казахстана приехала на «Мозгобойню» в Челябинск

Свой длинный учительский отпуск Светлана тратит на путешествия и участие в квизах

Владивосток и Ташкент, Челябинск, Хабаровск и Иркутск — это лишь малая часть городов, где учитель начальных классов Светлана Поддубная из казахского Тараза (бывшего Джамбула) приняла участие в квизах и аналогичных интеллектуальных играх. О тяге к «Мозгобойне», отличиях и сходстве игр в разных городах, встречах, удачах и везении Светлана рассказала нам во время игры в Челябинске, где в составе команды Chocolate color character заняла почетное пятое место.

«Уже два года, как я открыла для себя мир интеллектуальных игр. Начала ходить в родном городе — очень понравилось. А так как много в отпуске путешествую, что делать в незнакомом городе вечером? Сидеть в гостинице или квартире смысла нет, особенно если друзей-родных нет. Вот и решила однажды рискнуть, нашла объявление о квизе, подошла к организаторам, спросила, не возьмет ли кто в команду», — рассказывает Светлана.

Взяли раз, другой, и она поняла, что это совершенно не страшно, что случайных людей на таких мероприятиях нет, а есть только одно большое интеллектуальное братство.

«В целом люди очень хорошо относятся, позитивно. Вот как вы вчера. Сразу знакомятся, на ты переходят. Для меня это показатель открытости и принятия», — признается Светлана.

Есть и различия. Например, в Ташкенте на квизы ходит совсем иная публика, нежели можно встретить в городе.

«В Узбекистане даже в столице, не говоря о маленьких городах, очень многие ходят в национальной одежде. А заходишь на „Мозгобойню“, и там короткие юбки, шорты, открытые топики — будто в другой город попал… Но люди очень умные, мощный интеллект», — говорит Света.

А вот некоторые оргмоменты для нее стали удивительными после четкой организации в родном городе:

«Например, в Ташкенте мне было прям удивительно, что ведущий обращается к тому, кто ставит музыку: „Виталик, а у вас есть вот эта песня?“ И тот судорожно ищет. Я думаю: блин, да ты до игры должен был это узнать, а не на игре. Не то чтобы я хочу восхвалить свой город, но у нас все, знаешь, как по маслу идет: ведущий и диджей работают в тандеме, диджей даже спецотбивки под вопросы или тему игры подбирает».

Где бы Светлана ни играла — везде попадает в пятерку лидеров. А вот в Магадане тоже попала в призеры, но с конца — есть на квизах такая традиция — поощрять слабейших:

«Но если в других городах, вот, например, у вас в Челябинске, призовое место — последнее, и некоторые грешат тем, что „сливают“ игру, то в Магадане награждали за предпоследнее — тут уже сложно рассчитать, и надо стараться. Нашей команде дали 20-процентную скидку в местный паб — и этот сертификат они единогласным решением отдали мне как гостье города, так что я и крабов магаданских отведала, и гребешки, и мидии…»

А на следующей игре в Магадане стали знакомиться — и одна из участниц команды оказалась ее землячкой: живут в 100 километрах друг от друга, а встретились за 9 тысяч километров от дома.

И таких чудесных встреч в копилке у Светланы немало.



Кстати, в челябинской «Мозгобойне» она тоже нашла несколько отличий:

«У вас награждение — просто вручение подарков и фото, а у нас — целое шоу. Каждая игра заканчивается тем, что, во-первых, все команды выходят на сцену под такую музыку, будто ты минимум Олимпиаду выиграл. А завершается награждение обязательно словами ведущего: „Любите „Мозгобойню“, играйте в „Мозгобойню“, ведь „Мозгобойня“… — и врубается „в самое сердце, на пораженье!..“ Сергея Лазарева. Все это очень вдохновляет. Я, какой бы ни была уставшей, прихожу туда, и знаешь, у меня как будто что-то переключается, и усталость уходит».

Именно это — вдохновение и большая любовь — заставляет Светлану вновь и вновь приходить на квизы. Следующий у нее на очереди после Челябинска — Ханты-Мансийск. И останавливаться она не планирует.