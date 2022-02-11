«Инструмент для работы с телом, мозгом и духом»: челябинка практикует стояние на гвоздях

Девушка помогает всем желающим устроить «свидание» со своим телом

В последнее время все больше челябинцев практикуют стояние на гвоздях. Кто-то верит в «волшебные» свойства этой практики, а кто-то хочет узнать возможности своего тела. Для чего нужно осознанно испытывать боль и что это дает, ИА «Первое областное» рассказала инструктор студии «ПравИло» Светлана Кваскова.

Светлана занимается практикой самостояния на гвоздях меньше года, не так давно она прошла обучение и может помогать в этом другим людям. Девушка признается, что вначале это больно и страшно, но новичкам необходим человек, который поставит их на гвозди и обучит азам.





— Откуда пришла к нам эта практика? Зачем она нужна?

— Это к нам пришло из Индии, изначально этим занимались йоги. Сейчас набирает популярность. К сожалению, мы столкнулись с таким понятием, как «цирк на гвоздях». Из этого делают миф, показывают другим образом, нежели происходит, обещают людям чудеса. Некоторые люди приходят с желанием и думают, что, встав на гвозди, оно сбудется. Человек в первую очередь познание мира начинает с тела. Так мы знакомимся с окружающим миром, с поверхностями — через тактильные ощущения и ближе к 30 годам про тело вообще забываем. Гвозди — хороший инструмент для того, чтобы себя вернуть в тело и почувствовать боль. Тело с нами может общаться, с помощью боли показывать места, на которые нужно обратить внимание. Что касается желания, в течение жизни и опыта можно определить триггерные точки по телу. Например, как мы слышим музыку — и появляются эмоции.





— Как стояние на гвоздях воспринимает человек?

— Это память тела. Так получается, что гвозди на момент стояния — маленький тренажер. Человек знакомится через тело с окружающим миром, и также через него он тренируется вести себя в обществе. Если человек наедине с собой на гвоздях переносит тело на пятки, ощущает себя на пяточках, это значит, что он боится шагнуть вперед. Если он понимает, что может владеть своим телом, переносит его на носок, при этом он понимает, что становится легче, управляет телом, — это косвенно переносится в жизнь. Человек прекращает бояться действовать в обычной жизни. Поэтому гвозди позволяют дать внутреннюю уверенность телу: я могу действовать сам, это не страшно, я знаю, как это происходит. Когда люди говорят: «Я встал на гвозди, у меня изменилась жизнь», гипотетически можно предположить, что это так, но на самом деле мы просто учимся это делать, менять жизнь свою через тело.

Когда человек встает на гвозди — это как обливание холодной водой: состояние раздражения, прилива не совсем для нас приятно. Тело просыпается, и в то же самое время у человека просыпаются процессы борьбы, иммунная система просыпается, гормональная система человека. Тело приходит в тонус. В такие моменты человек точно понимает, что происходит. Когда человек встает на гвозди, мозг понимает, что что-то не так работает. Это позволяет очень хорошо расслабить организм. Некоторые, простояв минуту, чувствуют расслабление чуть позже, потому что человек сопротивляется. Когда он уходит с гвоздей, наступает тепло, расслабление, легкий тремор и состояние расслабленности. Во-первых, потому что человек смог позволить себе встать на гвозди. Во-вторых, он немножко простоял, получил удовольствие от преодоления страха. Клиентов завораживает преодоление страха.

Гвозди — это про удовольствие, как бы странно это ни звучало. Еще это возможность поговорить со своим телом. Сигналы тело подает, чтобы обратить на себя внимание. Когда человек на протяжении жизни сталкивается с преградами, эмоциональным выбором, в теле формируется спазмирование. Это эмоции, которые нет возможности показать. Когда человек встает на гвозди, начинается расслабление, и все спазмы уходят из тела. Поэтому человек может почувствовать ком в горле, внезапно заплакать, кто-то смеется, кто-то матерится. Человеку нужно прожить эти эмоции, чтобы освободиться от энергии, которая в нас складировалась много лет, чтобы очиститься. Это классный инструмент для работы с телом, мозгом и духом. Когда стоишь на гвоздях, происходит свидание со своим телом один на один. Это показывает истинные желания нашего тела, что оно хочет.





— С чем связана популярность стояния на гвоздях?

— Я думаю, что сегодня в связи с такой обстановкой, скорее всего, люди просто хотят остаться наедине с самими собой, найти что-то для себя новое, потому что очень много информации, в том числе негативной. Телесные практики — прекрасная возможность. Сейчас, в принципе, колоссальная популярность у всевозможных телесных практик — это массажи, танцы. Люди остаются с телом. Они сейчас испытывают психологические нагрузки, страх неизвестности, неуверенность в завтрашнем дне. Здесь великолепно свой страх можно попробовать на зуб, понять, что, испытывая его, мы заряжаемся положительной энергией. И человек, который преодолевает свой страх, получает заряд энергии.

— Чем отличаются доски для стояния на гвоздях?

— Классические — это металлические гвозди с шагом 12 мм. Это удаление друг от друга между гвоздями. Соответственно, чем больше расстояние между гвоздями, тем сложнее стоять. Чем меньше расстояние, тем поверхность соприкосновения чаще, тяжесть тела равномернее, но воздействие при этом на акупунктурные точки гораздо больше. Есть еще возможность попробовать металлические и деревянные. Деревянные в процессе стояния сохраняют эффект тепла в ногах, металлические более холодные, там другие процессы. Но фактически, чтобы человек поработал сам с самим собой, преодолев боль, честно говоря, неважно, какие гвозди. Это больше работа процесса налаживания мозга и тела. Выбирайте то, что вам по душе. Человек тактильно определяет то, что он хочет. Конечно, в идеале лучше иметь свою индивидуальную интимную доску. Ее можно брать с собой, это очень удобно. Лучше свое, это как расческа или зубная щетка.





— Есть ли какие-то противопоказания?

— Беременность и процесс заболевания, когда человек неважно себя чувствует. Все стояния должны быть по желанию, особенно у девочек. Если человек себя заставляет, о каком желании идет речь. Любая гвоздотерапия основана на том, что человек идет сам, это его процесс, он стоит, сколько ему нужно. Есть тот, который достигает определенной цели. Кто-то по ощущениям, кто-то две минуты простоять не может, а иногда бывает и очень долго стоят. Есть люди, которые подолгу стоят и внезапно не могут. Прислушиваемся к своему телу. Мужчинам рекомендуется каждый день. И когда по истечении 30 дней мужчина понимает, он сам определяет, сколько ему стоять. У девочек индивидуально. Это про то, как пойти встать на рынке и спросить себя, что хочешь. Тот же вопрос: хочу сегодня на массаж, хочу постоять на гвоздях — неважно, сколько это будет.

— Есть ли те, кто приходит с помощью гвоздей решить свои проблемы?

— Все ответы мы сами в себе носим. Просто нужно остановиться. Нужна тишина, потому что все ответы мы знаем точно. Знаем, чего мы хотим и что можем. Просто нам нужно это увидеть. Вот как раз в такие моменты, когда идет гармония души, мозга и через тело вместе связывается, тогда человек может сам ответить себе на все вопросы. Каждый раз человек будет вставать по-разному, так как мы каждый день трансформируемся, стоя на гвоздях, человек будет приходить с тем багажом, что он накопил в себе. Эмоции каждый раз будут разные. Кто-то видит какие-то картинки, у кого-то тишина, может уйти домой, а потом рассказать о происходящих процессах. Это процесс заземления. Тишина, гармония, удовольствие.





— Зачем в этой практике нужен помощник?

— Кому-то достаточно спину подставить, чтобы он опирался, кому-то руки подать, кто-то говорит, что хочет сам. Просто элементарно подать воды — моя функция, чтобы ничего не отвлекало. Никакие наставления мы не говорим, человек сам исследует себя.





— Чем отличаются одиночные и массовые практики стояния на гвоздях?

— Самостояние отличается тем, что человек сам встает, желательно перед зеркалом, и наблюдает снаружи, как это отзывается. Мы помогаем человеку встать, когда мы наблюдаем эту картину, зная определенные практики, чтобы человек не пугался, чтобы он был уверен в своих силах. Мы его сопровождаем, подбирается определенный музыкальный ряд. Это момент поддержки. Он может облокотиться, просит помассировать. Иногда люди могут находиться в полуобморочном состоянии. В такие моменты ты даешь некую помощь человеку, но не врывание в его процессы, просто быть рядом. В групповой практике люди держатся за руки, человеку становится проще. Энергия стоящих на гвоздях объединяется, и большинство, кто в них участвует, говорят, что легче. Такая практика, наверное, для новичков, но одному же страшно, а бояться в группе проще. Практика достаточно распространена в женских кругах как некая разрядка.