Инструкция: в каких случаях отцы могут получить материнский капитал

Право на сертификат имеют не только женщины

При рождении или усыновлении детей российские матери получают материнский капитал. Однако получить сертификат могут и отцы. ИА «Первое областное» напоминает о том, в каких случаях претендовать на материнский капитал могут папы.

Прежде всего, отец должен иметь российское гражданство и являться единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

Получить материнский капитал отец может также на второго, третьего и последующих детей, если он является гражданином РФ и единственным усыновителем, а решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2007 года.

Вне зависимости от гражданства отец имеет право на получение материнского капитала в случае, если мать ребенка:

умерла или признана умершей;

лишена родительских прав;

совершила в отношении своего ребенка умышленное преступление.

Напомним, с апреля 2020 года материнский капитал выдается в проактивной, то есть беззаявительной форме. После того как Пенсионный фонд России получит положительное решение о предоставлении материнского капитала, в личный кабинет на сайте ПФР или портале «Госуслуги» поступает государственный сертификат в форме электронного документа.

При этом для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата является заявительным, так как сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут предоставить только родители.