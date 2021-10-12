Минобр России разработал инструкцию на случай вооруженного нападения в вузах и школах

Детям и педагогам предоставили четкий алгоритм действий

Минобрнауки России опубликовало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение.

Прежде всего, в инструкции говорится, как распознать вооруженное нападение. Сигналом могут быть звуки выстрелов, взрывов, крики и появление вооруженных людей за окном или в коридорах учреждения.





В случае нападения эксперты Минобрнауки рекомендуют:

— скрыться в ближайшем помещении, в идеале оно должно запираться изнутри;

— закрыть двери и забаррикадироваться подручными средствами: партами, стульями, тумбами;

— отойти от окон и дверей, лечь на пол (таким образом можно предотвратить случайное или прицельное попадание поражающих элементов с улицы);

— позвонить по номеру 112 и сообщить о нападении;

— по возможности проинформировать друзей и близких о случившемся, лучше делать это при помощи СМС или сообщения в мессенджерах, чтобы не привлекать разговором по телефону внимание нападающего.





Также отмечается, что при виде сотрудников правоохранительных органов нужно держать руки открытыми и не делать резких движений. Важно слушаться силовиков и выполнять их инструкции.