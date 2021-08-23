Инструкция: как выбрать безопасную и качественную канцелярию для школьников

Специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области подготовили рекомендации по выбору ручек, карандашей и тетрадей к учебному году

Осталось чуть больше недели до начала нового учебного года. Готовятся к 1 сентября не только школьники и педагоги, но и родители учеников: необходимо закупить для своих чад форму и школьные принадлежности. Специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области составили список рекомендаций, на которые следует обратить внимание при выборе канцтоваров. К школьно-письменным принадлежностям эксперты отнесли ручки, маркеры, линейки, карандаши, канцелярские резинки, тетради, дневники, кисти и другие изделия. На основных позициях остановимся подробнее.

Тетради

Главный критерий — плотность листа, которая должна быть высокой, чтобы чернила не просвечивали на другой его стороне. Обложку рекомендуется выбирать с закругленными краями — это позволит прослужить тетради дольше. Слишком толстые тетрадки будет носить тяжело. Также специалисты советуют покупать тетради с чуть желтоватой или синеватой бумагой: «слепящая» белизна плохо влияет на зрение школьника.

Ручки

Необходимо учесть возраст ребенка. Шариковая ручка с толщиной стержня 0,5—0,7 мм лучше подходит для начальной школы. Чтобы писать было комфортнее, покупайте ручки с мягким покрытием. Не выбирайте толстые, скользкие и ребристые письменные принадлежности. В магазине перед покупкой советуют попробовать писать ею самостоятельно и предложить сделать это ребенку.

Карандаши и фломастеры

Специалисты Роспотребнадзора советуют покупать карандаши средней степени мягкости грифеля (твердо-мягкие). На деревянном покрытии она обозначается аббревиатурами «ТМ» или «НВ». Неудобно пользоваться карандашами круглой формы, так как они скользят. От многогранных устают пальцы. Наиболее удобны и эргономичны карандаши трехгранной формы. Хороший фломастер не скрипит при письме; если есть возможность, нужно его проверить. Желательно покупать фломастеры, которые легко смываются с одежды и рук школьника. Чтобы они быстро не пересыхали, остановитесь на позициях с вентилируемым колпачком.





«Канцелярские принадлежности не должны вредить здоровью вашего ребенка. Покупая товары для школы, обратите внимание на их запах. Товары с резким, неприятным запахом или товары, покрытые лаком и краской, покупать не рекомендуется», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Основные требования к школьной канцелярии: целостность упаковки, комплектность, полнота маркировки. Последняя должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра, а также напечатана на русском языке. Искать ее нужно на этикетке, упаковке или листке-вкладыше.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

— наименование страны, где изготовлена продукция;

— наименование и местонахождение изготовителя, импортера;

— наименование и вид (назначение) изделия;

— дата изготовления; единый знак обращения на рынке;

— срок службы продукции (при необходимости);

— гарантийный срок службы (при необходимости);

— товарный знак (при наличии).





Подводим итоги: главный критерий при покупке канцтоваров и школьных принадлежностей для детей — соотношение безопасности, удобства, качества и цены.