Инструкция: как вкусно и недорого питаться челябинскому студенту

Корреспондент ИА «Первое областное» разобрался в ценах и ассортименте популярных магазинов

Наступление учебного года для вчерашних абитуриентов — не только переход на новый формат обучения, но и в первую очередь смена образа жизни. Особенно остро это ощутят те, кто переехал ради обучения в незнакомый город, заселился в общежитие и теперь не понимает, как выжить на стипендию или небольшую сумму, которую присылают родители раз в месяц. Корреспондент ИА «Первое областное», год назад переехав в Челябинск за 250 километров от дома, на личном опыте прочувствовал прелести студенческого аскетизма и разработал собственный чек-лист недорогих продуктов, предлагаемых различными магазинами.

В подборку вошли как торговые точки, полностью специализирующиеся на продукции бюджетного сегмента, так и обыкновенные супермаркеты, готовые предложить дешевые товары.

Разберемся с объектом поисков. Для полноценного обеда нужен гарнир и что-нибудь мясное. Также неплохо, если в стакане будет налит вкусный напиток. После обеда — десерт.

Для поиска гарнира первым делом советую отправиться в «Магнит». Здесь, как и в других сетях, есть собственная марка бюджетной продукции. Подобные товары далеко не всегда означают низкий уровень качества. Да, их колбасу или, к примеру, сосиски я рекомендую обходить стороной, но продукцию вроде макарон трудно сделать плохой. Разумеется, речь не идет о каких-то изысканных сортах пшеницы, но это нормальные и недорогие макароны. На выбор есть рожки — 17 рублей, вермишель по 15 и спагетти за 23 рубля.













Здесь же можно найти хороший батон всего за 14 рублей и большую 800-граммовую банку кетчупа за 59 рублей. Кетчуп в значительной степени разбавлен водой, но он может подойти для того, чтобы пожарить в нем наполовину сваренные макароны — простой гарнир, который намного вкуснее обыкновенной пресной лапши.













Довольно большая коробка овсяной каши, не требующей варки (достаточно засыпать крупу в тарелку и залить кипятком), продается в «Красное&Белое», стоит около 30 рублей.

Вкусное дополнение к этому гарниру можно найти в FixPrice — фасоль в томатном соусе (есть и в собственном соку) либо консервированная кукуруза. Цена небольшая — всего 27 рублей за банку.













Переходим к задаче посложнее — отыскать какой-нибудь недорогой мясной продукт. Как правило, в низком ценовом сегменте мясные продукты в плане вкуса и качества оставляют желать лучшего. Однако есть неплохие наггетсы в «Светофоре». Мешок стоит 122 рубля — прилично, но внутри килограмм продукта, который можно растянуть на несколько дней, поэтому цена приемлемая. Вкусные бюджетные котлеты можно найти в отделе полуфабрикатов, как ни странно, довольно дорогого магазина Spar. За четыре большие котлеты придется отдать всего 50 рублей.













Немного отойдем от классической схемы «гарнир + мясо» и рассмотрим самостоятельные блюда. Для покупки одного из таких даже не нужно уходить из «Светофора». В разделе приправ здесь можно найти готовые супы. Один кубик внушительных размеров стоит недорого. Его достаточно кинуть в кастрюлю, залить водой и помешивать — ароматный суп готов. Любители могут покрошить картошки или добавить лапшу и колбасу/мясо, при наличии таковых.

За вторым самостоятельным блюдом вернемся в «Магнит». Здесь в морозильнике ждут весовые пельмени и хинкали. За килограмм — 159 рублей. Они довольно вкусные сами по себе, но я советую попробовать пожарить их.













Классика быстрой еды — яичница или омлет. Самые дешевые яйца продаются в «Красное&Белое» — всего 46 за десяток, молоко берем в упомянутом ранее «Магните» — 40 рублей за литр.

Напитки под стать нашим кулинарным изыскам берем в FixPrice. Два литра сока разных вкусов или квас здесь стоят всего 55 рублей, против более чем сотни рублей в других магазинах.

Впереди у нас самое вкусное — десерты к чаю. Для «оптовиков» есть подходящий вариант в «Светофоре» — полкилограмма вафель стоят здесь 65 рублей. В «Магните» тоже присутствуют хорошие фирменные вафли по 23 рубля за 200 граммов. Как ценитель пряников, не могу обойти стороной и этот десерт. Конечно, в магазинах можно найти различные виды пряников с начинкой из всего на свете, но нас интересует бюджетная классика — пряники собственных марок «Магнита» и «Пятерочки», в обоих случаях цена немного превышает 40 рублей. По вкусу они довольно сильно отличаются — рекомендую попробовать оба варианта.













Напоследок — сладкое украшение стола. Недорогой весовой мармелад продается в «Монетке». Обычно это большая стойка с десятком контейнеров и щипцами. Цена за 100 граммов одинаковая на весь ассортимент. Стоит отметить, что не все виды предлагаемого на стойке мармелада достойны внимания. Рекомендую набрать себе понемногу следующих вариантов: маленькие червячки, соски, двухцветные сахарные сердечки, красные и сиреневые ягодки и баночки «Колы».

В итоге, пользуясь таким наборов продуктов, можно жить всего на две-три тысячи рублей в месяц. Однако важно понимать, что большая часть этих денег уйдет непосредственно на покупку указанных выше продуктов. Скажем, поход в кафе придется планировать в лучшем случае раз в месяц, при учете не самого большого чека.

Анализируя прошедший год, могу сказать: от голода я не страдал. В условиях ограниченного выбора продуктов я научился делать из них множество разнообразных блюд. Спасала также привозимая из дома картошка. Хотя, безусловно, порой хотелось чего-нибудь дорогого.

Перед публикацией я попросил квалифицированного специалиста дать рекомендации по составлению идеального рациона молодого человека. Ее слова стоит взять на заметку студентам, которые только стоят на пороге самостоятельной жизни.

«В основном из-за неправильного питания возникают проблемы пищеварения, если много соли — проблемы с давлением. В идеале молодой человек должен питаться три раза в день с тремя перекусами: на завтрак — каша, мясо в обед, легкий ужин за два часа до сна. Достаточное количество овощей и фруктов (по пять порций — 400 г в день), побольше воды, особенно сейчас, когда жарко. Причем важно: именно воды, а не газировки или чего-то подобного», — прокомментировала заведующая отделом центра профилактики Ольга Чижова.

Продукты из моего чек-листа, правильно распределенные по приемам пищи, вполне могут соответствовать рекомендациям врача. Проблемы возникают, пожалуй, лишь с овощами и фруктами. Однако, исходя из собственного опыта, могу заверить: даже небольшой суммы хватает для того, чтобы часто покупать пару-тройку яблок или бананов. Главное — правильно распределять бюджет.