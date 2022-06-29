Инструкция: как собраться в поход выходного дня

Выбираем одежду, обувь, спальник и комплектуем рюкзак

Чтобы впечатления о походе остались только положительные, нужно грамотно к нему подготовиться. О том, что надеть, какой перекус взять с собой и как укомплектовать рюкзак, ИА «Первое областное» рассказал турист с многолетним опытом, консультант в магазине туристического снаряжения Алексей Галашов.

Стоит отметить, что говорить будем о походе длительностью от одного до трех дней. Это так называемый поход выходного дня — стандартное решение для большинства любителей.





Обувь

Это первое, о чем нужно подумать, собираясь в поход. Если обувь хорошая — о ней вообще не вспоминаешь во время всего пути. А плохие ботинки могут натирать мозоли или пропускать влагу. В таком случае ни о каких приятных эмоциях речи идти не может. Стоит ли говорить, что и здоровье ног при частой носке неправильной обуви непременно испортится.

Хорошим вариантом для непродолжительной прогулки по грязи в теплое время года могут стать резиновые сапоги. Однако для полноценного похода лучше присмотреть себе трекинговые ботинки. Они бывают и летними, и зимними.

Если вы идете в длительное путешествие первый раз и не готовы тратить на трекинговые ботинки большие деньги, то можно рассмотреть берцы. К их примерке нужно подходить серьезно: плохо подобранные могут быстро натереть ногу до крови. Уровень комфорта повысят синтетические носки с усилениями на пятках и носках.

Одежда

Первое правило — максимум синтетики и минимум хлопка. Хлопковая одежда быстро впитывает в себя влагу и в таком состоянии не дышит, оставляя туриста мокрым и холодным. Синтетические материалы не только быстрее сохнут, но способны согревать, даже будучи мокрыми.

В походном стиле всегда «в моде» многослойность. Это три основных слоя одежды.

Базовый слой — термобелье. Наиболее актуален этот слой зимой, поскольку, когда человек активно двигается, — он потеет. Это природная функция для защиты от перегрева, которая работает не только летом (когда она действительно нужна), но и зимой, когда от избытка влаги проще замерзнуть. Термобелье будет регулировать влажность тела.

Средний слой — термоизоляция. Он нужен для отвода влаги и удержания тепла тела. Идеальный вариант — флисовая кофта, которая быстро сохнет, не мнется, греет даже во влажном состоянии.

Верхний слой — защита от непогоды. Его задача — не дать влаге проникнуть внутрь и не создавать эффекта парника. Именно поэтому нужно выбирать изделие с хорошей вентиляцией. Правильным выбором станет мембранная куртка. Главное — чтобы она хорошо сидела по фигуре и не сковывала движений.

Бюджетный вариант для защиты от дождя — клееночный дождевик и обычная куртка вместо мембранной. Но такой дождевик защищает от влаги только снаружи, создавая при этом внутри «парник».

Дополнительные средства, повышающие комфорт в походе

Не поленитесь подыскать трекинговые палки. Они похожи на лыжные, но приспособлены для пешего передвижения. Такой инвентарь — дополнительные точки опоры, которые разгружают мышцы и суставы, берегут колени, позволяют легче идти, перенося тяжелый рюкзак.

Пятиточечник (сидушка) — это плотный коврик, который висит сзади на поясе. Он ходьбе не мешает, но избавляет от необходимости искать в рюкзаке полотенца или коврики, чтобы присесть на холодную, грязную или мокрую землю.

Спальный мешок

При выборе обращайте внимание на температурный режим, указанный на каждом спальнике.

T Comfort — это комфортная температура, при которой обычная женщина может спокойно спать в расслабленной позе.

T Limit — нижняя планка комфорта. Минимальная температура, при которой обычный мужчина, свернувшись, может спокойно спать восемь часов.

T Extreme — самая низкая температура, при которой спальный мешок защитит человека от серьезного переохлаждения в течение шести часов. О комфортном сне тут речи не идет, но спальник обеспечит выживание.

К примеру, спальник может иметь T Comfort –4°C, T Limit –9°C, T Extreme –27°C. Значит, обычной женщине (которые в среднем мерзнут больше мужчин) в нем будет достаточно тепло для сна при температуре до –4°C, мужчине средней комплекции — до –9°C. А в –27°C в этом спальнике можно продержаться до прибытия спасателей.

Комплектуем рюкзак

Для туриста-любителя подойдет каркасный рюкзак на 65—75 литров. Есть мнение, что каркас вреден, потому что добавляет слишком много веса, однако он делается из алюминиевых сплавов. Польза каркаса — в распределении веса по всему рюкзаку и поддержке спины.

Складывая вещи в рюкзак, нужно запомнить правило:

Тяжелое и нужное лишь на привале — вниз, легкое и часто используемое — наверх.

Подсказку о том, какие вещи и в каком порядке складывать в рюкзак, мы поместили в инфографику. Не забудьте сохранить картинку — пригодится перед походом.







Многие армейские котелки дешевые и удобные, но сделаны из непищевого алюминия, вредного для организма. Присмотрите котелок из пищевого алюминия или из нержавеющей стали. Ложку нужно подобрать именно столовую, чтобы не нести другие приборы: она заменит в походе и вилку, и чайную ложку. Ножей стоит взять как минимум два: один — строго для еды, второй — для бересты и других материалов.



Напомним, ранее туроператорам из Екатеринбурга презентовали маршруты и экоцентр нацпарка «Таганай». Группы туристов из Свердловской области приедут уже в июле.