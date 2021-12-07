Инструкция: как родителям первенца получить ежемесячное пособие

Рассказываем, какие семьи имеют право на выплату

Жители Челябинской области нередко задаются вопросом о том, какие семьи имеют право на ежемесячную выплату на первого ребенка и что необходимо сделать для того, чтобы получить пособие. Подробная инструкция — в материале ИА «Первое областное».

Право на ежемесячную выплату на первого рожденного или усыновленного ребенка, размер которой составляет 11 694 рубля, имеют родители, среднедушевой доход которых в 2021 году — менее 24 064 рублей, или двух прожиточных минимумов.

Для того чтобы оформить пособие, необходимо в течение шести месяцев после рождения ребенка обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или регистрации или в МФЦ, приложив список следующих документов:

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место жительства заявителя;

заявление о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

документы, подтверждающие рождение ребенка;

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

документ, подтверждающий расторжение брака (при необходимости);

сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты, причем учитываются все виды заработной платы, доходы от занятий предпринимательской деятельностью, все виды пенсий, пособий, стипендии, алименты, пособие по безработице и другие;

документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

При этом справка об алиментах не является обязательным условием для назначения выплаты, а справки о доходах семьи управление соцзащиты населения может запросить через систему электронного межведомственного взаимодействия. Исключение составляют сведения о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел РФ и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью.

Кроме того, подать заявление можно на портале «Госуслуг».

Если родители успели подать заявление в течение полугода со дня рождения ребенка, выплата будет начисляться со дня появления на свет первенца. В противном случае — со дня обращения за ее начислением.

Отметим, выплата назначается на срок до достижения ребенком одного года. Затем необходимо написать заявление о переназначении пособия до достижения ребенком двух лет, а затем трех лет. Подавать заявление на продление следует заблаговременно, лучше всего за две недели до истечения срока выплаты. Если же обращение подано после дня рождения первенца, то выплата будет назначена с даты обращения.

«Поддержка семей с детьми — одна из главных задач нацпроекта „Демография“. Материнский капитал, выплаты на ребенка, областное единовременное пособие при рождении детей — вот лишь малая часть возможностей для тех, кто планирует беременность и воспитывает детей. Выплата на первенца позволяет помочь семьям с невысокими доходами»,— сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, как получить ежемесячное пособие многодетным семьям.