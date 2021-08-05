Инструкция: как распознать сайт-двойник Росреестра

Мошенники, маскируясь под сайт ведомства, предоставляют жителям Челябинской области ложную информацию

В управление Росреестра по Челябинской области стали часто поступать жалобы от граждан и организаций на предоставленную недостоверную информацию. Выясняется, что южноуральцы заходят на сайты-двойники. В пресс-службе ведомства рассказали, как определить сайт-двойник Росреестра и чем опасны такие ресурсы.

Заходя на сайт Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, необходимо обращать внимание на доменное имя сайта. По данным регионального управления Росреестра, сайты-двойники используют в своем адресе схожие названия: добавляют к ним удвоенные буквы, приписку online и так далее. Южноуральцы думают, что оформляют запрос на получение государственной услуги на официальном сайте ведомства.

Сервис «Личный кабинет» не доступен на сайтах-двойниках. Им можно воспользоваться только на сайтах Росреестра или Федеральной кадастровой палаты.

На стоимость услуг тоже необходимо обращать внимание.

«Сайты-двойники завышают стоимость услуги в десятки раз. Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а мошенники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию»,— сообщают в ведомстве.

Часто на таких сайтах размещают прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также рекламу. На официальном сайте ведомства их нет.

Еще одно отличие — сайты-двойники направляют в Росреестр запросы на получение сведений ЕГРН по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. Если в течение суток данные не получены, роботы генерируют повторный запрос, что существенно перегружает систему и может сказаться на ее работоспособности.

«За государственными услугами ведомства в сфере недвижимости в электронном виде необходимо обращаться исключительно через официальные сайты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Открытые сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) также содержатся на Публичной кадастровой карте»,— добавляют в ведомстве.

Опасны для граждан сайты-двойники тем, что они нарушают положения законодательства о регистрации недвижимости: мошенники «уводятся» из правового поля, и собственники не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

Кроме того, в основном сайты-двойники зарегистрированы в США, на Украине и странах Евросоюза, и граждане, пользуясь ими, нарушают закон «О персональных данных», так как предоставляют информацию для систематизации, хранения и накопления в юрисдикции других стран мира.

Управление Росреестра по Челябинской области просит южноуральцев быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников.