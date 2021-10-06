Инструкция: как правильно высаживать подзимние растения

Чтобы культуры не погибли, следует соблюдать ряд правил

Многие садоводы, собрав в октябре урожай, сразу же начинают готовиться к новому сезону и высаживают растения в зиму — так называемые подзимние культуры. Чем они отличаются от озимых растений, когда и как их следует высаживать, чтобы они не погибли, рассказали руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина и начальник отдела семеноводства Олеся Широченкова, передает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Подзимние посевы отличаются от озимых тем, что их проводят после установления морозов при стабильных минусовых температурах, то есть в самом конце октября или ноябре. Семена, находящиеся в почве, должны набухнуть от осенних осадков, но не прорасти и в таком виде перезимовать. Зимой мороз закалит их, и семена будут менее чувствительны к весенним заморозкам. И если мороз делает их сильнее, то оттепель не только нежелательна, но даже смертельна для подзимних растений.

Опасен для таких культур и неправильный посев. Эксперты советуют соблюдать следующие правила при подготовке грядок:

место посадки следует подготовить сразу же после уборки урожая;

при осенней вспашке добавить в землю смесь из разрыхлителей и зрелого перегноя из расчета 1 ведро смеси на 1 «квадрат» участка;

при ручном перекапывании удалить корневища многолетних сорняков;

обогатить землю органическими и минеральными удобрениями из расчета 1/2 ведра спелого перегноя и 1—2 стакана древесной золы на 1 «квадрат»;

наносить удобрения следует на поверхность грубо вскопанной грядки, а затем разровнять и слегка взрыхлить;

для растений лучше, если участок размещен на высоком месте с ровным рельефом;

следует защитить грядки от северного ветра, чтобы снежный покров оставался на поверхности;

для оптимальной освещенности следует расположить грядки под небольшим склоном на юг или юго-восток.

«Правила посева для всех едины: подготовить грядку, внести удобрения, сеять после наступления заморозков и только сухими семенами в сухую почву, увеличенная норма высева, закрытие семян заранее заготовленной почвой или торфом»,— рассказали эксперты.

Одними из самых распространенных подзимних растений являются укроп, листовая петрушка, горчица, кинза, шпинат, щавель и листовой салат.