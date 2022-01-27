Инструкция: как получить пособие по беременности и родам

Деньги выплачивают суммарно за весь период декретного отпуска

Беременность и роды — один из самых непростых и волнительных периодов в жизни женщины. При этом будущим родителям приходится тратить немало денег на подготовку к появлению малыша. Государство готово поддержать будущих мам и выплатить им пособие по беременности и родам. Что для этого нужно сделать — в инструкции ИА «Первое областное».

Кто имеет право на получение пособия

Получить декретные выплаты могут женщины, которые:

работают по трудовому договору;

уволены из-за ликвидации компании или закрытия ИП и встали на учет по безработице в течение 12 месяцев после увольнения;

учатся на дневном отделении в вузах, ссузах, образовательных организациях дополнительного профессионального образования или научных организациях;

проходят военную службу по контракту.

Женщины, которые являются суррогатными матерями или усыновили ребенка, также имеют право на пособие во всех вышеуказанных случаях.

Когда назначается пособие

«Пособие назначается за 70 дней до родов и 70 дней после. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска больше. Например, пособие при родах двойни должны заплатить не за 140 дней, как обычно, а за 194 дня: 84 дня до родов и 110 — после»,— поясняют в пресс-службе портала «Госуслуги».

Как получить пособие по беременности и родам

Первым делом необходимо оформить больничный лист. Его выписывает врач женской консультации. Если женщина беременна одним ребенком, больничный выдают в 30 недель, если двумя и более — в 28 недель.

После получения больничного листа женщина должна написать заявление на пособие и заявление на отпуск на имя директора компании и отнести их в бухгалтерию по месту работы, сообщив номер больничного, поскольку с 2022 года все больничные листы оформляются в электронной форме.

В заявлении на пособие следует указать свои Ф. И. О., номер и серию паспорта, сведения о месте жительства, способ получения пособия и данные банковского счета.

В заявлении на отпуск нужно указать номер и дату больничного, дату начала и окончания отпуска по беременности и родам. На обоих заявлениях следует поставить дату и свою подпись.

После того как работодатель получил все документы, он издаст приказ и ознакомит с ним декретницу, которая должна поставить в документе свою подпись.

Размер пособия

Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за последние два года работы и размера декретного отпуска. Бухгалтерия рассчитает его в течение 10 рабочих дней после того, как получит вышеуказанные документы.

Сроки зачисления пособия

Деньги на банковский счет будут зачислены в течение 10 календарных дней с момента, когда работодатель передаст документы в Фонд социального страхования. При этом никаким налогом выплата не облагается.

Обращаться за декретными выплатами следует не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Пособие выплачивается женщине суммарно за весь период отпуска.

С 1 января 2022 года в Челябинской области ввели ежемесячную выплату при рождении второго ребенка. Как ее получить — в инструкции ИА «Первое областное».