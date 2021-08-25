Инструкция: как оформить ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет

Пенсионный фонд России ответил на самые задаваемые вопросы

Жители Челябинской области, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, могут оформить ежемесячное пособие. В этом году его размер составляет 5 982,50 рубля, или 50% регионального прожиточного минимума для детей. Челябинское отделение Пенсионного фонда России ответило на самые популярные вопросы граждан и разъяснило, кто, когда и как может получить пособия.

Кто имеет право на пособие?

— Оформить ежемесячное пособие могут одинокие родители, то есть если второй родитель умер, пропал без вести или не указан в свидетельстве о рождении, а также один из родителей или законный представитель детей, в отношении которых есть судебное решение о выплате алиментов. При назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости, включающая в себя доходы и имущество семьи.

Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления?

— В заявлении следует указать данные банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или ее БИК, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не осуществляется на счета других лиц. Зачисляется пособие только на банковские карты платежной системы «Мир».

Как подтвердить фактическое место проживания, если нет регистрации по месту жительства?

— Место фактического пребывания определяется по месту подачи заявления для назначения пособия.

Можно ли не подавать документы об обучении детей до 18 лет?

— Да, эти документы можно не подавать.

Возможно ли получить пособие на ребенка, если одного из родителей нет в живых, а второй состоит в повторном браке?

— Да, в случае, если ребенок не усыновлен новым супругом. При этом новый супруг будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи и оценке нуждаемости. То есть будет учитываться доход супруга, его имущество, причины отсутствия дохода в расчетном периоде, и он будет входить в состав семьи.

Назначат ли пособие на ребенка от первого брака, на которого выплачивают алименты по решению суда, если один из родителей в повторном браке и имеет совместных с новым супругом детей?

— Да, назначат, при этом в составе семьи учтут родителя ребенка, нынешнего супруга и детей.

15 февраля 2022 года ребенку исполнится 17 лет. Пособие перестанут платить с этого дня?

— Нет, пособие выплачивается за полный месяц. В этом случае выплаты прекратятся с марта 2022 года.

Как узнать, назначена ли выплата?

— При подаче заявления через портал «Госуслуги» уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. В случае, если заявление было подано лично в Пенсионный фонд России и одобрено, средства будут перечислены на карту заявителя в установленный срок без дополнительного уведомления. Также заявитель может узнать о решении, позвонив по телефону в ПФР, куда было подано заявление. В случае отказа в течение одного рабочего дня будет отправлено уведомление с причиной.

Когда подавать заявление на продление выплаты?

— Заявление на продление следует подавать не ранее чем за месяц до окончания срока, на который было назначено пособие.

Отметим, рассчитать среднедушевой доход и узнать, положена ли выплата, семья может самостоятельно. Для этого необходимо сложить все доходы, полученные с 1 января по 31 декабря 2020 года, разделить на 12 месяцев и на количество человек в семье (мама/папа, дети). Если показатель будет ниже прожиточного минимума, значит, семья имеет право на пособие.