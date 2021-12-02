Инструкция: как многодетной семье получить ежемесячную выплату на детей

Право на пособие имеют родители с тремя и более детьми

В Челябинской области ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до трех лет, размер которой составляет 11 694 рубля, получают почти 20 тысяч семей. Однако не все южноуральцы знают, кто может воспользоваться такой мерой поддержки и как ее получить. Редакция ИА «Первое областное» составила подробную инструкцию.

На ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года, имеют право семьи, в которых одновременно соблюдается ряд условий:

среднедушевой доход менее двух региональных прожиточных минимумов, то есть 24064 рублей на человека в 2021 году;

наличие статуса многодетной семьи;

наличие постоянной регистрации на территории Челябинской области;

занятость второго родителя, то есть наличие работы, либо статуса безработного, либо отнесение к одной из категорий лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства.

Для того чтобы начать получать выплату со дня рождения ребенка, необходимо подать соответствующее заявление в течение трех месяцев со дня его появления на свет в управление социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ или на портале «Госуслуги». Для этого необходимо приложить следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя, второго родителя (+ оригинал);

копии свидетельств о рождении детей (+ оригиналы);

копию свидетельства о заключении или расторжении брака, установлении отцовства (+ оригинал);

документы, выданные уполномоченными органами о регистрации заявителя, супруга или супруги заявителя и несовершеннолетних детей по месту жительства или месту пребывания на территории Челябинской области, подтверждающие совместное проживание;

документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние три месяца перед обращением, для определения среднедушевого дохода семьи;

СНИЛС;

расчетный счет на имя заявителя, открытый в кредитной организации банковского счета с привязкой к нему карты национальной платежной системы «Мир».

В случае если родители обратились с заявлением о назначении выплаты позже указанного срока, то она назначается и выплачивается со дня подачи заявления.

Решение о том, назначать семье ежемесячное пособие или нет, руководитель органа соцзащиты населения должен принять в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Обычно выплата зачисляется на карту «Мир» ежемесячно не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем ее назначения.

Что касается семей, в которых одному из детей уже исполнилось 18 лет, то они не имеют права на такую меру поддержки. Однако уже в следующем году ситуация изменится.

«С 1 января 2022 года многодетной будет считаться семья, где проживают в том числе дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет», — сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Отметим, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей — одна из мер поддержки, предусмотренных национальным проектом «Демография». Помимо этой выплаты семьи также имеют право на ежемесячную выплату при рождении первенца, областное единовременное пособие и областной материнский капитал.

В этом году на выплаты в рамках нацпроекта выделено 5,4 миллиарда рублей, в том числе 599 миллионов — из областного бюджета и 4,8 миллиарда рублей — из федерального.