Газовое оборудование — источник повышенной опасности. Как обращаться с газовыми приборами и что делать, если почувствовали запах газа, рассказали специалисты АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Если вы чувствуете запах газа:
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отключите газовые приборы;
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не зажигайте огонь, не курите, не включайте свет и электроприборы;
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перекройте газ;
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проветрите помещение;
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вызовите аварийно-диспетчерскую службу (04, 104 или 112) и покиньте помещение.
Строго запрещено использовать газовую плиту для обогрева и уходить из кухни при работающей плите.
С начала 2022 года в аварийно-диспетчерские службы поступило более 24 тысяч жалоб на запах газа. Чаще всего причиной являлись открытые краны горелок без горения пламени, самовольные перестановки и подключения газового оборудования.