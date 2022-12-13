Инструкция: как действовать при обнаружении запаха газа

Рассказываем простые правила безопасности

Газовое оборудование — источник повышенной опасности. Как обращаться с газовыми приборами и что делать, если почувствовали запах газа, рассказали специалисты АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Если вы чувствуете запах газа:

отключите газовые приборы;

не зажигайте огонь, не курите, не включайте свет и электроприборы;

перекройте газ;

проветрите помещение;

вызовите аварийно-диспетчерскую службу (04, 104 или 112) и покиньте помещение.

Строго запрещено использовать газовую плиту для обогрева и уходить из кухни при работающей плите.

С начала 2022 года в аварийно-диспетчерские службы поступило более 24 тысяч жалоб на запах газа. Чаще всего причиной являлись открытые краны горелок без горения пламени, самовольные перестановки и подключения газового оборудования.