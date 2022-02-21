Инструкция: как челябинцам не переплачивать за отопление

Южноуральцам напомнили о своевременной передаче показаний счетчиков

Если в вашем доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, не забывайте о регулярной и своевременной передаче данных счетчиков по горячей воде. Это простое правило убережет вас и ваших соседей от возможных перерасчетов, рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

В части домов Челябинска установлены счетчики, осуществляющие единый учет тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Оба ресурса в сумме отражают общий объем потребленной тепловой энергии жителями дома. Изменение одной величины неизбежно приводит к трансформации другой.

Такая ситуация произошла в одном из домов Челябинска по адресу: шоссе Металлургов, 22. В мае 2019 года жильцы массово передали показания счетчиков горячей воды, произошла корректировка в сторону уменьшения ранее выставленного объема и, соответственно, увеличения объема тепловой энергии на отопление. Небольшое доначисление за отопление собственники увидели в квитанции за июль.

«Точку в споре в январе 2022 года поставил Арбитражный суд Челябинской области. Он признал перерасход правомерным, произведенным в соответствии с действующим законодательством, а значит, обязательным к оплате всеми собственниками квартир», — рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Энергетики напоминают: необходимо регулярно и своевременно передавать данные приборов учета горячего водоснабжения. Делать это необходимо ежемесячно с 23-го по 25-е число. Тогда не потребуется перерасчет.

Передать показания можно по телефонам ООО «Уралэнергосбыт» 214-71-14, 8-800-2222-500, а также в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск».