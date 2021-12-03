Инструкция: как бесплатно получить лекарства для детей с хроническими заболеваниями и инвалидностью

Рассказываем, какие нужны документы и куда обратиться

Семьи, где дети имеют хронические заболевания или инвалидность, могут получить от государства бесплатные лекарства и спецсредства. Для этого нужно обратиться к врачу и получить рецепт на бесплатные лекарства. Это никак не зависит от дохода семьи и частоты заболеваний.



Детям до 6 лет положены любые лекарства по назначению врача: анальгетики, антибиотики, антигистаминные средства, противовирусные, нейролептики.

Бесплатно можно получить лекарства при хронических заболеваниях, например при астме или муковисцидозе.

При диабете детям положены иглы, инсулин и тест-полоски. Детям-инвалидам бесплатно предоставят перевязочные материалы, калоприемники и мочеприемники и специальные средства реабилитации.

Бесплатные лекарства положены:

— детям до 3 лет;



— детям до 6 лет, если семья многодетная;



— детям с инвалидностью до 18 лет;



— детям до 18 лет, живущим в зоне отселения.

Чтобы получить лекарства, нужно:

1. Обратиться к врачу. Он расскажет, какие из них можно получить бесплатно.

2. Собрать необходимые документы: свидетельство о рождении, полис, СНИЛС, удостоверение многодетной семьи (если семья многодетная).

3. Врач выпишет рецепт на бесплатное или льготное лекарство, поставит печать и подпись.

4. Получить лекарства в аптеке, которая занимается выдачей, обычно это аптеки при больницах. Лекарство выдадут в течение 10 дней или, если препарата нет в наличии, заменят на аналог.

Если врач отказывает в выдаче бесплатных лекарств, вы можете обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения или суд.