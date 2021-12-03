Семьи, где дети имеют хронические заболевания или инвалидность, могут получить от государства бесплатные лекарства и спецсредства. Для этого нужно обратиться к врачу и получить рецепт на бесплатные лекарства. Это никак не зависит от дохода семьи и частоты заболеваний.
Детям до 6 лет положены любые лекарства по назначению врача: анальгетики, антибиотики, антигистаминные средства, противовирусные, нейролептики.
Бесплатно можно получить лекарства при хронических заболеваниях, например при астме или муковисцидозе.
При диабете детям положены иглы, инсулин и тест-полоски. Детям-инвалидам бесплатно предоставят перевязочные материалы, калоприемники и мочеприемники и специальные средства реабилитации.
Бесплатные лекарства положены:
— детям до 3 лет;
— детям до 6 лет, если семья многодетная;
— детям с инвалидностью до 18 лет;
— детям до 18 лет, живущим в зоне отселения.
Чтобы получить лекарства, нужно:
1. Обратиться к врачу. Он расскажет, какие из них можно получить бесплатно.
2. Собрать необходимые документы: свидетельство о рождении, полис, СНИЛС, удостоверение многодетной семьи (если семья многодетная).
3. Врач выпишет рецепт на бесплатное или льготное лекарство, поставит печать и подпись.
4. Получить лекарства в аптеке, которая занимается выдачей, обычно это аптеки при больницах. Лекарство выдадут в течение 10 дней или, если препарата нет в наличии, заменят на аналог.
Если врач отказывает в выдаче бесплатных лекарств, вы можете обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения или суд.