Инструкция: что нужно знать первоклассникам о своей безопасности

В преддверии 1 сентября в ГУ МЧС по Челябинской области подготовили памятку для родителей

Уже завтра бывшие детсадовцы впервые сядут за школьные парты. В преддверии 1 сентября в ГУ МЧС по Челябинской области родителям будущих первоклашек напомнили о правилах безопасности, которым необходимо уделить особое внимание при подготовке детей к самостоятельности.

В первую очередь важно убедиться, что ваш ребенок хорошо знает свой адрес, телефоны родителей и экстренных служб. Также первоклассник должен знать, кто сможет ему помочь в затруднительной ситуации, что делать при возникновении опасности. Родителям предлагают изготовить браслет или брелок, на котором будет номер родителей для связи.

«Повторите с ребенком правила поведения на улице. Объясните, почему нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, даже если это милая женщина или старая бабушка, просящая донести сумку. Куда позвонить, если заблудился или вышел не на той остановке. Хорошо изучите дорогу до школы и обратно, особое внимание уделив местам, где придется пересекать проезжую часть. Проверьте, хорошо ли ребенок знает правила дорожного движения, и, конечно же, соблюдайте их сами, ведь дети учатся, глядя на взрослых», — порекомендовали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По возможности не оставляйте детей дома одних, но если оба родителя работают, то после уроков школьник будет находиться в квартире без присмотра. Это неизбежно. Поэтому нужно заранее предусмотреть все потенциально опасные ситуации, которые могут произойти с вашим чадом.

«Отрепетируйте», как открывать и закрывать подъездную и входную двери, строго запретите пускать внутрь посторонних. Все опасные предметы, воспламеняющиеся и химические жидкости, спички и зажигалки тоже следует убрать подальше.

Ни в коем случае не оставляйте окна открытыми. Специалисты советуют установить на них блокираторы или ручки-замки с ключом, чтобы ребенок не смог открыть их самостоятельно. Объясните, почему нельзя вставать на подоконник и свешиваться через балконные перила.

Обед и, возможно, ужин вашему школьнику вскоре тоже придется разогревать или готовить самостоятельно. Научите его, как правильно пользоваться плитой и микроволновкой, простыми словами объясните, как опасен электрический ток. Покажите, как правильно включать и выключать компьютер, телевизор и другие электроприборы и технику.

Не нужно запугивать детей. Необходимо спокойно и доступно объяснить правила безопасности и предупредить о возможных ситуациях, с которыми им придется столкнуться.