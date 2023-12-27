Инспекторы провели более 1000 рейдов в поисках похитителей сосен в Челябинской области

Усиленный режим борьбы с черными лесорубами в регионе ввели еще в ноябре

В Челябинской области для предотвращения незаконной рубки хвойных деревьев к Новому году организовали 19 стационарных постов для наблюдения и провели более 1000 рейдов с участием полицейских и сотрудников ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области». Усиленный контроль за сохранностью лесов, начавшийся в конце ноября, продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.

Напомним, за незаконную рубку деревьев предусмотрены немаленькие штрафы. Для граждан сумма составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч рублей. Кроме того, для нарушителей предусмотрена уголовная ответственность.