Инспекторы помогли 12 водителям, застрявшим на трассах Челябинской области

Из-за непогоды автомобилистов призывают отказаться от дальних поездок

В Челябинской области начавшаяся ночью 2 декабря непогода продолжает свирепствовать. На федеральные автодороги ГИБДД вывела дополнительно 25 экипажей ДПС, которые нацелены на оказание помощи автомобилистам. За минувшие сутки инспекторы уже помогли 12 водителям, застрявшим на трассах из-за снежных заносов. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Сегодня в отдельных районах региона по-прежнему идет снег. И хотя ограничения, введенные на участке трассы М-5 накануне, сняты, водителей просят воздержаться от дальних поездок во избежание неприятностей на дорогах.