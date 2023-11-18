Инспекторы ДПС пришли на помощь пассажирам сломанного автобуса в Челябинской области

Одна из пассажирок поблагодарила полицейских

В Челябинской области сотрудники ДПС пришли на помощь пассажирам автобуса, который встал на трассе из-за поломки. Инспекторы помогли им добраться до места назначения на другом транспорте, а сломанный автобус отбуксировали. Одна из пассажирок позже поблагодарила правоохранителей за оказанную помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло на территории Коркинского района 29 октября. Автобус с 10 пассажирами следовал из Красногорска в Челябинск и в какой-то момент встал из-за поломки. В этот момент на трассе находились инспекторы 154-го экипажа областного полка ДПС. Они пересадили студентов и пожилых женщин, находившихся в автобусе, в другой попутный транспорт, остальных пассажиров спустя некоторое время отправили на попутном магнитогорском автобусе. А также вызвали эвакуатор, который отбуксировал автобус на спецстоянку.

Некоторое время спустя в управление областной Госавтоинспекции поступило обращение от одной из пассажирок с благодарностью в адрес инспекторов полка.