Инспекторов ГИБДД перевели на усиленный режим работы в Челябинской области

На трассы вывели большее количество экипажей ДПС из‑за морозов

Минувшей ночью в Челябинской области местами температура воздуха опускалась почти до −40 градусов. Днем в отдельных районах сохранится морозная погода. В связи с этим на трассы региона вывели большее количество экипажей ДПС, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Госавтоинспекторы Челябинской области в связи с аномальными морозами переведены на усиленный режим работы. На трассы выведено 37 экипажей ДПС областного полка. Сотрудники ДПС нацелены на оказание помощи водителям, попавшим в затруднительные ситуации», — уточнили в ведомстве.

В случае возникновения непредвиденного ЧП автомобилистам рекомендуют обращаться к ближайшему экипажу ДПС или по номеру 112.