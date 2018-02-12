/ Погибшего инспектора охотнадзора представят к госнаграде

Семье пообещали оказать материальную помощь.

Инспектор охотнадзора Александр Минин получит орден Мужества посмертно. О представлении погибшего к государственной награде сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он также рассказал о том, что семье погибшего окажут материальную помощь и помогут организовать похороны. Точный объем выплат пока не называется.

Организацию похорон взяло на себя министерство экологии Челябинской области. — уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области.



Напомним, трагедия произошла 10 февраля. В этот день государственный инспектор охотнадзора отправился в рейд в Карталинском районе. Один из браконьеров, которых он пытался задержать, выстрелил в него. Александр Минин погиб на месте. Рядом были обнаружены две подстреленные косули. 47-летнего мужчину задержали. Он признался в том, что произвел неумышленный выстрел.

