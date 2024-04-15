Иностранцы могут обменять свои права на российские в упрощенном порядке

Правила озвучили в Госавтоинспекции

Водители-иностранцы, получившие российское гражданство или вид на жительство в РФ, могут обменять свои права на национальные на льготных условиях. Как сообщили в Госавтоинспекции, это можно сделать в течение года, до 1 апреля 2025-го.

Процедура замены упрощена и проходит без дополнительной сдачи квалификационных экзаменов.

Обменять водительское удостоверение на национальное можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении (МРЭО).

Напомним, для удобства граждан работает сервис предварительной записи на прием. Записаться к специалистам можно на сайте «Госуслуги».