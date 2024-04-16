Иностранцев доставили в отдел полиции после проверки на челябинской мебельной фабрике

Двоих нарушителей выдворят из страны

Полиция Челябинска при силовой поддержке ОМОН Росгвардии провела рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на мебельном производстве в Ленинском районе, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Всего на законность осуществления трудовой деятельности проверили 40 иностранцев, девятерых из них доставили в отдел полиции. В отношении шестерых составлены административные протоколы, еще двоих выдворят из РФ», — сообщил начальник отдела по вопросам миграции ОП «Ленинский» подполковник полиции Александр Долгих.

В Тракторозаводском районе Челябинска после проверок миграционного законодательства из страны выдворили четверых иностранцев.