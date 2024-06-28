Иностранец пытался подкупить таможенника в Челябинске

Он предложил 200 тысяч за незаконные действия

Сотрудники ФСБ Челябинской области задержали гражданина иностранного государства, пытавшегося дать взятку начальнику одного из отделов городской таможни, сообщают в пресс-службе ведомства.

Задержанный предложил 200 000 рублей за неприменение форм таможенного контроля в отношении ранее задержанного транспортного средства, принадлежащего коммерческой структуре.

«О данном факте сотрудник таможни в установленном порядке доложил своему руководству. Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан с поличным», — сообщают в ведомстве.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 80‑кратной суммы взятки, то есть до 16 миллионов рублей.