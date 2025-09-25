«Иногда люди видят только обложку»: девушка из Кыштыма мечтает о новом лице

В детстве Катя упала на обогреватель, и теперь ее кожу портят ожоговые рубцы

Кате 18. Она учится в колледже на дизайнера и строит смелые планы. Но перед тем как отправиться в большое плавание по реке жизни, Катя мечтает изменить лицо.

«Я лет с шести копила деньги на пластическую операцию. Бесплатно такие у нас не делают. Откладывала, что могла. С тех денег, что мама присылала мне в детский дом. Я понимала, что все это съест инфляция. Но операцию очень хотела», — рассказывает она.

Когда девочке было полтора года, она упала из своей кроватки на обогреватель и получила ожоги 68% тела. Еще полтора года малышка провела в больницах. Что с ней делали в это время, Катя, к счастью, не помнит. Как и не помнит жизни без боли и без ограничений.

Медики сделали, что могли, но на теле остались большие рубцы от ожогов. Такая ткань практически не растет вместе с ребенком и больно стягивает кожу, ограничивает подвижность суставов.

Уже в осознанном возрасте Кате прооперировали левую кисть, которая плохо работала из-за шрамов, а несколько лет назад убрали рубцы под мышкой, из-за которых девочка не могла поднимать руку выше плеча.

«Я, конечно, старалась заниматься спортом, даже висела на турнике, но было очень больно. А теперь играю в волейбол и даже стала капитаном команды колледжа», — говорит Катя. Трудности закалили характер девушки.

«Я столкнулась с буллингом из-за внешности. А жизнь в детдоме заставила меня повзрослеть. Взрослые там были очень грубыми, режим жестким. Я очень быстро усвоила главное правило: либо ты делаешь то, что требуют воспитатели, либо тебя накажут», — говорит Катя.

Четыре года назад в детский дом, где жила Катя, приехала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Кате доверили провести экскурсию по своей комнате. Девочка также показала гостье свои рисунки, с которыми побеждала на конкурсах. Омбудсмен обратила внимание на шрамы девочки на руке и лице.

«Шрамы украшают, но только мужчин. Девушке они ни к чему. И я подумала, что должна помочь этой девочке», — говорит Евгения Майорова.

Катю пригласили на консультацию к пластическому хирургу Александру Пухову. Он согласился оперировать Катю, но не раньше 18 лет. И вот время прошло, уже в эту пятницу, 25 сентября, девушка ложится на операцию.

«За это время доктор уволился из государственной клиники и перешел в частную медицину. Операция сложная, и другие медики из госбольницы за нее не берутся. Но Александр Григорьевич подтвердил свою готовность провести бесплатную операцию, его поддержало и руководство. Спасибо им, что операция состоится», — благодарит медиков омбудсмен.

Сейчас рубец на лице мешает Кате свободно открывать рот. Из-за этого девушке сложно выражать свои мысли — Кате приходится постоянно следить за дикцией. Трудности возникают и на приеме у стоматолога. Огорчают также эстетические дефекты. Девушка пытается спрятать рубцы под косметикой, но это не удается. Рубец очень гладкий, и тональник, пудра, консилер на него не ложатся. Губы вовсе приходится рисовать заново, так как шрам заходит в уголок губ и создает асимметрию линий.

Девушка признается, что принимает себя в любом облике.

«Если ты отличаешься от других, это не означает, что ты плохой человек. Ты просто другой. Мы не копирки и создаемся не по шаблону. Я очень рада, что мой круг общения это понимает. Но есть люди, которые видят только обложку», — замечает Катя.

В то же время девушка с трепетом ждет новой жизни.

«Я счастлива, что скоро смогу увидеть себя с другой стороны. И немного переживаю за результат: а если будет не то, что я ожидаю…» — говорит Катя.

«Первое областное» будет следить за развитием этой истории.