Инновации в образовании, безопасность и искусственный интеллект в производстве стали предметом соглашений «Ростелекома» на «Иннопроме»

Компания подписала ряд документов с челябинскими компаниями и ведомствами

Компания «Ростелеком» на Международной выставке «Иннопром» представила свои цифровые проекты в разных сферах. Сегодня директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов подписал ряд соглашений с руководителями челябинских компаний, центров и ведомств.

Так, с министром образования и науки Челябинской области Виталием Литке подписано соглашение о внедрении искусственного интеллекта.



«Стороны закрепили намерение вместе реализовывать программы и прикладные проекты с целью инновационного развития образовательной и научной сфер, а также внедрения цифровых сервисов с технологиями искусственного интеллекта», — сообщает пресс-служба компании.

Также соглашение подписано с руководством «ИТ-лицея Привилегия», стороны договорились внедрять цифровые инновации в образование. С Челябинским компрессорным заводом прошло подписание соглашения о партнерстве в сфере цифровизации безопасности.

С АПРИ договорись о реализации совместных проектов.

«С крупнейшим партнером из Челябинской области мы будем работать над внедрением в его производства и проекты решений в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта и BI-систем. Мы готовы пилотировать наши сервисы по безопасности труда, предиктивной аналитике, интеллектуальной и периметральной охране, а также делиться опытом управления данными на базе отечественной платформы „RT дата“», — пояснил директор Евгений Макагонов.



Компании начнут сотрудничать в вопросах импортозамещения, интеграции информационных систем и кибербезопасности.