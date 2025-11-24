Инклюзивные тренировки помогают особенным детям стать увереннее и сильнее

Челябинские исследователи нашли успешную формулу совместных тренировок по гимнастике

Ученые ЮУрГУ доказали, что совместные тренировки здоровых детей и детей с нарушениями интеллекта позволяют последним показывать более хорошие результаты в спорте и жизни, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 50 детей с особенностями развития от 6 до 15 лет. Специально для них разработали программу, где часть занятий они проводили вместе с обычными детьми.

Сначала дети разучивали новые упражнения отдельно друг от друга, а затем собирались на совместных тренировках для отработки освоенных навыков. Тренировки длились 16 недель и показали впечатляющие результаты — уровень физической подготовки у особенных детей вырос на 30%.

Также дети из разных групп начали дружить и помогать друг другу, что сильно улучшило эмоциональное состояние и социализацию ребят с особенностями. Занятия в смешанном коллективе мотивировали детей стремиться к более высоким результатам.

«Мы видим, как дети становятся лояльнее друг к другу, проявляют желание помочь. Это создает благоприятную среду для развития», — пояснил доцент кафедры «Физическое воспитание и здоровье» ЮУрГУ Иван Новиков.

Яркий пример — челябинская гимнастка Арина Кутепова с синдромом Дауна. Занимаясь в общей группе по инклюзивной методике, она не только добилась спортивных высот, став многократной чемпионкой России и мира, но и смогла улучшить речь, а в этом году успешно окончила педагогический колледж.

На основе этого успешного эксперимента ученые планируют разработать универсальную систему тренировок. Ее цель — помочь особенным детям достигать высоких результатов в спорте, успешно учиться и комфортно чувствовать себя в обществе.

Ученые полагают, что благодаря особой целеустремленности такие ребята могут превзойти своих обычных сверстников в развитии скорости, силы и реакции.

Как гимнастика помогла девочке с синдромом Дауна реализовать себя и адаптироваться в обществе, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.