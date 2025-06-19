Челябинская область активно развивает инклюзивность

Развитию доступной среды в регионе уделяют большое внимание

Дискуссия «Инклюзия через всю жизнь: формируя пространство, открытое для каждого» прошла на ПМЭФ-2025. Участником обсуждения важного процесса формирования и развития доступной среды стала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она рассказала гостям форума о том, что делают в Челябинской области для создания инклюзивности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня уже стало естественным и нормальным для всех использование пандусов, широких проемов дверей, специальных лифтов, низкопольного транспорта, но еще недавно это было совершенно не так. Мы должны двигаться в этом направлении, особенно когда говорим о включении в бизнес-процессы людей с ограниченными возможностями»,— подчеркнула общественный деятель.





Она отметила, что с приходом губернатора Алексея Текслера в 2019 году стали выпускать низкопольные трамваи и троллейбусы с широкими проемами. Практически весь общественный транспорт региона уже обновлен на доступный для людей с инвалидностью.

«Совсем недавно в кафедральном соборе ко мне подъехал мужчина с ДЦП, ему 45 лет. Он сказал, что 40 из них прожил в своем дворе, не имея возможности передвигаться. Он благодарил за то, что теперь из кафедрального собора на спортивную арену „Трактор“ и даже в оперный театр может приехать. Для него открыто все. Конечно, важно продолжать делать среду доступнее»,— рассказала Ирина Текслер.

В Челябинской области запустили новый проект по сопровождаемому проживанию людей с особенностями из психоневрологических интернатов. Все квартиры для них приобретены на бюджетные деньги. Это взаимодействие власти и бизнеса, которое дает очень хороший эффект, отметила спикер.

«Все первые выпускники этого проекта начали самостоятельную жизнь. Кому требовалось, возвращена дееспособность, они приобрели жилье. Самое главное — они все работают. Эти люди приобрели самостоятельность, безусловную социализацию. Это действительно делает человека счастливым членом общества»,— сообщила Ирина Текслер.

Учредитель Фонда 2020 также рассказала гостям дискуссии на ПМЭФ-2025, что в Челябинской области работают четыре предприятия Всероссийского общества слепых. Они производят кресла для автомобилей «Урал», которые выпускают в Миассе, электроприборы, механизмы для машиностроения. Люди полностью вовлечены в бизнес, и это дает им самостоятельность.





В регионе 14 ресурсных классов. Дети отдыхают в инклюзивных лагерях, которые делает министерство социальных отношений Челябинской области. Много успешных трудовых практик в сфере креативных индустрий. На Южном Урале развивают инклюзивные мастерские, в которых люди производят даже постельное белье. Особо Ирина Текслер отметила работу по адаптации участников СВО. Есть даже тренировочные квартиры для людей, получивших инвалидность.

«У нас постоянно проводятся вакансии, ярмарки трудоустройства людей с инвалидностью. Делаем экскурсии на предприятия, чтобы убедиться, что не только хороший вход, но и хорошо оборудовано рабочее место, туалет. Все те нюансы, которые помогут человеку полноценно работать»,— говорит Ирина Текслер.





По распоряжению губернатора на Южном Урале развиваются адаптивные виды спорта. Во всех муниципалитетах перестраиваются имеющиеся ФОКи и спортзалы. Планируется строительство большого областного центра адаптивного спорта.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что инклюзия — это новая культура сопровождения человека. И она охватывает многие сферы. Для стабильной работы и поддержки людей нужна эффективная работа всех организаций, связанных с этим направлением. Речь о спортивных, образовательных и культурных учреждениях, поликлиниках и других местах.