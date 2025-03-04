Инициатора установки памятника «Тыл — фронту» наградили юбилейной медалью к 80-летию Победы

Поздравил Владимира Колоска первый замгубернатора области Иван Куцевляк

Бывшему первому секретарю Магнитогорского горкома Владимиру Колоску вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». С наградой и столетним юбилеем его поздравил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Ваш столетний юбилей — это замечательное событие. Вы — пример для всех нас и напоминание о том, что с упорством и целеустремленностью можно достичь невероятных результатов. Ваш жизненный опыт — это достойный пример для подрастающего поколения», — обратился к юбиляру Иван Куцевляк.

Как сообщают на официальном сайте правительства Челябинской области, церемония прошла в теплой атмосфере Дома профсоюзов — именно развитию профсоюзного движения региона Владимир Васильевич посвятил значительную часть своей жизни.

В 1941 году Владимир Колосок вместе с семьей был эвакуирован из Нежина в Воронежскую область, а в 16 лет мобилизован и направлен в Магнитогорскую школу ФЗО № 1. Затем работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, прошел путь от слесаря до заместителя председателя профкома. С 1979 по 1985 годы возглавлял Челябинский областной совет профсоюзов.

Накануне со 100-летним юбилеем Владимира Васильевича поздравили многочисленные родственники и журналисты Первого областного медиахолдинга. Тогда внучка юбиляра рассказала, что Владимир Колосок был инициатором установки памятника «Тыл — фронту»: согласовывал макет монумента и ездил в Москву выбивать особую сталь и гранит для него.