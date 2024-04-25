Инициативу Фонда 2020 пригласили к участию в федеральном проекте против буллинга

Договоренность произошла на «Российской креативной неделе»

Во второй день креативного форума продолжаются сессии, посвященные творческим инициативам, проектам и брендингу территории. На пленарном заседании, посвященном семейный ценностям, транслирующимся через креативные индустрии, учредителю Фонда 2020 Ирине Текслер предложили сотрудничество с федеральным проектом «Я не плакса». Свидетелем договоренности стал корреспондент информагентства «Первое областное».



Про просветительский социальный проект о буллинге на пленарном заседании форума рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности «Национальной Медиа Группы» Мария Залунина. Проект рассказывает о последствиях травли в школе. Портал янеплакса.рф создан после запуска сериала «Плакса». Его героиня, переехав в новый город, стала объектом травли со стороны одноклассников.

На федеральном ресурсе разместят информацию о проекте Фонда 2020 «Почта доверия». На сайте дети Челябинской области могут поделиться своими проблемами и получить обратную связь от квалифицированных психологов.

«Мы с удовольствием принимаем предложение. Иногда дети встречаются и с буллингом, и с кибербуллингом, и своими личными проблемами. Подростковый возраст — это самый сложный период в жизни человека. Надо понимать, что дети — не одни. И этот диалог очень важный для всех нас», — отметила Ирина Текслер.

Также организаторов проекта пригласили в Челябинск на форум, запланированный на осень и посвященный преподаванию, детству и взаимоотношениям с ребенком. На форуме Ирина Текслер предложила показать сериал и рассказать о проблеме буллинга.