Инициативная молодежь Челябинской области может заявиться на премию «Двигай Че»

Заявки принимают до 12 октября

В Челябинской области талантливая и инициативная молодежь может заявиться со своими проектами на премию «Двигай Че» Фонда 2020. В этом году заявки принимаются от южноуральцев в возрасте от 14 до 35 лет в зависимости от номинации, сообщили организаторы.

Пятая премия отличается увеличенным количеством номинаций. Если раньше их было три, то в этом году — семь.

Основные номинации — это «Социальная инициатива», «Культурная инициатива» и «Образовательная инициатива». Проекты по этим направлениям принимаются от молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

«В каждой из трех основных номинаций будет по 5 победителей, каждый из которых получит 50 тысяч рублей»,— уточняют организаторы.

В этом году также определят победителей в четырех дополнительных номинациях. Это «Народный фаворит», которого определят открытым зрительским голосованием; «Молодая перспектива» — дополнительная номинация для участников в возрасте 14—18 лет с премией в размере 10 тысяч рублей; «Уральская молния» — для участников премии прошлых лет в возрасте от 14 до 35 лет; «Амбассадорский локомотив» — для уже действующих амбассадоров.

Заявки от инициативной молодежи будут принимать до 12 октября. Вторым этапом премии станет выездная ассесмент-сессия, третьим — финал и вручение премий. Даты сообщат позже.

«Цель премии — поощрение профессионализма и труда в молодежной среде, выявление и поощрение молодых лидеров общественного мнения и специалистов Челябинской области, а также создание возможностей для активной интеграции молодежи в социально значимую деятельность на благо региона»,— отмечают организаторы.