Информация о сборе денег на окна в рентгенкабинете поселка Магнитка оказалась фейком

Средства на замену рам уже выделены государством

Минздрав Челябинской области опроверг информацию о необходимости собирать деньги на окна для рентгенкабинета в поселке Магнитка. Накануне жители поселения объявили народный сбор средств на ремонт.

«В поликлинике рабочего поселка Магнитка идет ремонт рентгенкабинета, уже получено новое оборудование. Однако своих средств на замену старых оконных блоков в рентгенкабинете у больницы нет. Установка новых окон запланирована на 2022 год. Поменять же окна в рентгенкабинете необходимо в этом году, до установки нового цифрового рентгенаппарата», — обратилась к землякам инициативная группа.

В сообщении был указан номер карточки, на которую можно перечислять деньги, а также сумма, которую необходимо набрать. Замену окон автор послания оценил в 39 тысяч рублей.

Но оказалось, что деньги на окна уже выделило государство.

«В 2021 году районной больнице города Кусы на ремонтные работы по программам модернизации первичного звена и „Развитие здравоохранения“ было выделено 130,6 млн рублей. На 2022 год запланирован большой капитальный ремонт всего главного корпуса больницы в поселке Магнитка на общую сумму в 50,5 миллиона рублей, в том числе с полной заменой окон по всему зданию», — поясняют в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

По словам заместителя главного врача больницы Ольги Плаксиной, окна в рентгенкабинете находятся в нормальном состоянии. Менять их будут в следующем году. Кто инициировал народный сбор средств, в больнице не знают.