Сегодня, 28 августа, посетителей ТРК «Куба» в центре Челябинска эвакуировали из-за сигнала о заложенной бомбе. На место тут же выехала полиция. Силовики провели комплекс необходимых проверочных мероприятий, сообщили ИА «Первое областное» в МВД по региону.
«Проверка завершена. Информация о подозрительном предмете, представляющем опасность для персонала и посетителей, не подтвердилась», — рассказали в полиции.
Также в МВД напомнили, что за ложное сообщение о существующей угрозе предусмотрена уголовная ответственность.