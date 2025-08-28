Информация о минировании в челябинской «Кубе» не подтвердилась

Полиция провела проверку

Сегодня, 28 августа, посетителей ТРК «Куба» в центре Челябинска эвакуировали из-за сигнала о заложенной бомбе. На место тут же выехала полиция. Силовики провели комплекс необходимых проверочных мероприятий, сообщили ИА «Первое областное» в МВД по региону.

«Проверка завершена. Информация о подозрительном предмете, представляющем опасность для персонала и посетителей, не подтвердилась», — рассказали в полиции.

Также в МВД напомнили, что за ложное сообщение о существующей угрозе предусмотрена уголовная ответственность.