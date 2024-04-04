Информация о мерах поддержки участников СВО появится на «Госуслугах»

А на типичные запросы бойцов и их близких в онлайн-режиме ответит робот Макс

Узнать о мерах поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших героев можно на «Госуслугах». По поручению президента РФ Владимира Путин на портале появится особый раздел, рассказали ИА «Первое областное» в челябинском отделении фонда.

«Раздел содержит подробное описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, а также ответы на наиболее популярные вопросы», — отмечают в фонде.

Кроме того, на портале предусмотрен раздел с описанием мер поддержки и для действующих военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

А робот Макс — виртуальный помощник на сайте «Госуслуги» — теперь готов рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы на типичные вопросы ветеранов и их родственников.

Кстати, с 1 мая 2024 года начнет работать и новый сайт фонда «Защитники Отечества», созданный на технологической платформе «Госуслуг». На нем будут представлены новостные разделы, анонсы мероприятий фонда, общественных и благотворительных проектов, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридической помощи, а также электронная приемная.

В Челябинской области каждый военнослужащий, а также члены семей участников СВО могут обратиться за помощью в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» по адресу: Челябинск, Университетская Набережная, 23; тел. 8 (351) 700-23-23.

