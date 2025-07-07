Информатика стала самым востребованным предметом для сдачи ЕГЭ в Челябинской области

Региональный Минобр отмечает рост интереса выпускников к дисциплинам естественно-научного профиля



На Южном Урале заметно выросло число выпускников, которые сдают ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Так, каждый пятый выпускник 2025 года выбрал биологию (20%), а доля сдающих информатику достигла 27,5%. Более половины школьников предпочли профильную математику. Физику и химию стабильно выбирают около 17 и 14% выпускников соответственно.

«Рост интереса к точным и естественным наукам отражает реальные потребности региона и страны в инженерах, IT-специалистах, биотехнологах и других востребованных профессионалах», — заявил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Растущий интерес к инженерным специальностям отмечают и в крупнейшем вузе региона — Южно-Уральском государственном университете.

«Сейчас в топ-10 направлений входит только одно гуманитарное, остальные связаны с инженерно-техническими и IT-технологиями. Например, мы отмечаем высокий интерес к специалитету оборонно-промышленного комплекса в области транспорта, ракетостроения. Сохраняется большой спрос на машиностроение и автоматизацию производства, которые развиты на Южном Урале», — рассказала руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

На 7 июля в Челябинской области зафиксировано 135 стобалльных результатов. Лидеры по максимальным оценкам: химия — 35, информатика — 25, профильная математика — 21, литература — 19. Семь выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.