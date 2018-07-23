/ Рост кишечной инфекции отмечен в 4 городах Челябинской области

Особенно заболеванию подвержены дети.

В Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Коркино зарегистрирован рост кишечной инфекции — энтеровируса. Большинство заболевших, как говорят специалисты Роспотребнадзора, дети. По этой причине детским садам, лагерям порекомендовали внимательнее отнестись к посещающим учреждения детям. Всех с признаками инфекции нужно изолировать. Кроме того, необходимо проветривать помещения, обеззараживать воздух, ограничивать массовые мероприятия и купания в бассейне, если вводится карантин.

Источником инфекции является человек — больной или носитель. При этом велика роль здоровых носителей как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц составляет от 17 до 85%. Передача инфекции осуществляется водным, пищевым и контактно-бытовым путями, не исключается воздушно-капельный и пылевой пути передачи. Ведущим фактором передачи инфекции являются вода, используемая для питья и других хозяйственно-бытовых целей, а также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

В детских садах и лагерях нужно обратить внимание на приболевших детей: энтеровирусная инфекция проявляется в геморрагическом конъюнктивите, высыпаниях, герпаргине, серозном менингите, увеите, синдроме острого вялого паралича, остром респираторном синдроме. Исход заболевания будет благоприятным, только если своевременно обратиться к врачу.

Чтобы уровень заболеваемости энтеровирусными инфекциями не вырос, южноуральцам советуют соблюдать простые правила, защищающие от болезни кишечника: