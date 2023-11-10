Индекс промышленного производства в регионе за январь-сентябрь составил 110%

Это показатель выше, чем по стране

Во второй день Русского экономического форума в Челябинске говорили о политике Центробанка в регулировании рынка. В обсуждении участие приняли член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Сергей Глазьев отметил, что повышение величины ключевой ставки — это удар по реальному сектору. Главным источником кредитования инвестиций должны быть целевые низкопроцентные кредиты.

Иван Куцевляк, заместитель губернатора Челябинской области, уверен — сегодня нужно больше уделять внимание промышленности.

"Основной индикатор для нашего промышленного региона — это индекс промышленного производства. За январь-сентябрь — 110% с лишним [по Челябинской области]. Это выше, чем по стране. По итогам года коллеги обещают ВРП от 7 до 8% роста",— сказал он.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Первый его день был посвящен Южному Уралу, его потенциалу и инвестиционной привлекательности.