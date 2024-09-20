Инаугурация губернатора: о знаках и символах

Рассказываем, что символизируют предметы, которые традиционно используются в церемонии

В Челябинском оперном театре завершаются последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора — Алексей Текслер, выигравший выборы, готовится второй раз принести присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, южноуральцам и Уставу Челябинской области.

Устав (Основной закон) — государственно-правовая основа социально-экономической, политической и культурной жизни Челябинской области. Этот свод документов выступает связующим звеном, через которое конституционные установления и нормы федерального законодательства трансформируются в положения нормативных актов субъекта РФ, что является важным условием единства правовой системы страны.

В ходе инаугурации губернатору надевают особый знак — знак высшего должностного лица области, составленный по правилам и традициям геральдики.

В его основе — малый герб Челябинской области: щит, на красном поле которого изображен навьюченный серебряный двугорбый верблюд с золотой поклажей. Щит увенчан золотой императорской короной, воспроизводящей элемент государственного герба России. В основании короны — Андреевские ленты лазурного цвета — символ доблести и мужества. Обрамляют щит золотые дубовые листья, также соединенные Андреевской лентой.

Таким образом, знак губернатора символизирует единство и неделимость России, уникальные исторические и географические особенности региона, геополитическое значение Челябинской области в государственном устройстве как форпоста России на юго-восточных рубежах государства и ответственность, лежащую на губернаторе как главе субъекта РФ.

В ходе всей церемонии инаугурации на сцене находится флаг Челябинской области. Напомним, что олицетворяют его цвета: красный, желтый и белый.

Основной фигурой на флаге является навьюченный белый двугорбый верблюд с желтой поклажей — выносливое и благородное животное, внушающее почтение и аллегорически показывающее мудрость, долголетие, память, верность, терпение.

Красный цвет поля флага — цвет жизни, милосердия и любви — символизирует мужество, силу, огонь, чувства, красоту, здоровье. Одновременно он созвучен труду металлургов, машиностроителей, литейщиков, энергетиков, основные технологические процессы которого связаны с тепловыми реакциями. Это дополняет содержание флага области как промышленно развитого региона.

Желтая полоса символизирует Уральские горы, соединившие Европу и Азию, их красоту, величие, богатство недр. Белый цвет — символ благородства, чистоты, справедливости и великодушия.

Церемония вступления в должность губернатора Челябинской области начнется в 14 часов. Следить за ней можно будет в прямом эфире на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv и в телеграм-канале «Смотри ОТВ».