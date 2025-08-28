Имущество Сосновского района в поселках Западном и Пригородном передали Челябинску

Это поможет комплексному развитию территорий

Челябинский городской округ получит в собственность имущество Сосновского района, которое находится на территории поселков Западного и Пригородного, сообщает пресс-служба городской думы Челябинска.

Ранее депутаты гордумы согласовали перечень имущества, которое подлежит передаче. Речь идет о земельных участках, автомобильных дорогах, детских садах, школах и сетях уличного освещения.

«Я считаю: большой исторический факт, что по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера к Челябинску присоединились поселки Западный и Пригородный. Мы, депутаты гордумы, выезжали к жителям, обсуждали насущные вопросы. Но для решения многих из них была необходима передача имущества на баланс города. Проведена масштабная работа по согласованию списка объектов, что приближает новые территории к полноценной интеграции в городскую инфраструктуру», — заявил председатель городской думы Сергей Буяков.

Передача имущества позволит заниматься развитием этих поселков комплексно.