Импортозамещение по‑челябински: предприятие начало делать котлеты для чикенбургеров

Производители куриного мяса переходят на отечественную технику

В Челябинской области производители куриного мяса переходят на отечественную технику и делают котлеты для бургеров из натурального сырья. Одна птицефабрика за один день может накормить 14 тысяч семей. Наравне с голубцами и шницелями здесь будут производить чикенбургеры и гамбургеры, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Вместе с популярными русскими голубцами в цехе полуфабрикатов компании «Равис» уже на следующей неделе запустят производство котлет для гамбургеров и чикенбургеров. В сутки в цехе производят 10 тонн продукции.

«Когда ввели санкции, то для своих покупателей мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье, натуральные специи. Чтобы сохранить все питательные вещества в мясе птицы, мы используем шоковую заморозку. Весь процесс замораживания занимает от 20 до 30 минут», — рассказала директор по мясопереработке Лариса Гатченко.

Полуфабрикаты производят из фарша, риса, лука, капусты, которую тоже выращивают в одном из собственных хозяйств. В мае начнется посевная кампания, к которой активно готовятся в каждом хозяйстве.

«Мы сейчас испытываем новый агрегат, который получили от Челябинского компрессорного завода — его департамента сельхозмашин. Вносим белИт для раскисления почвы. Это способствует лучшему усвоению растениями элементов питания, таких как азот, фосфор, магний. Этот минерал в десятки раз дешевле, чем минеральные удобрения, а по качеству даже лучше», — поделился директор ООО «Заря», одного из хозяйств компании «Равис», Андрей Левченко.

Раньше для внесения удобрения использовали импортную технику. Но Челябинская область уже третий год участвует в федеральной программе известкования почв, поэтому региональные машиностроители сконструировали и изготовили необходимые для этого устройства.

«В этом году „Заря“ приобрела у нас два многофункциональных прицепа с выдвижным бортом, разбрасыватель органических удобрений. Наша техника используется сегодня по всей стране. В прошлом году впервые отправили технику в Белоруссию, но начиналось все в Челябинской области. Стараемся делать импортозамещение, потому что иностранные производители уходят с рынка. Думаю, что в ближайшие пару лет мы заместим импорт», — рассказал начальник сервисной службы департамента сельскохозяйственных машин Челябинского компрессорного завода Сергей Самохвалов.

В помощь аграриям — усиленная в этом году программа Росагролизинга, а также областные субсидии на приобретение машин и оборудования, которые составят 314 миллионов рублей.